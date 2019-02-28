Тренер Бешикташа Гюнеш в июле возглавит сборную Турции

Главный тренер Бешикташа Шенол Гюнеш будет работать в сборной Турции.

Турецкая федерация футбола на своем официальном сайте сообщила о подписании контракта с Шенолом Гюнешем.

Бешикташ откроет футбольную академию в Украине

Специалист уже является наставником стамбульского Бешикташа, с которым успел выиграть Суперлигу и выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Контракт с федерацией вступает в действие с 1 июля 2019 года, когда завершается соглашение с "орлами". Он проведет с командой отборочный цикл Евро-2020 и ЧМ-2022.

Пока неизвестно, будет ли Гюнеш работать в сборной в ближайшие 3 месяца, совмещая 2 должности. По слухам, Бешикташ возглавит его ассистент Гути.

Напомним, предыдущим наставником турков был известный украинским болельщикам Мирча Луческу. Румын покинул свой пост этой зимой.

Від диктатора Франко – до міністра Берлусконі: топ-5 клубів, які сміються над фразою "футбол поза політикою"