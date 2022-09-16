Наставник АЕКа з Ларнаки Хосе Луїс Ольтра лаконічно підбив підсумок протистояння з Динамо у другому турі Ліги Європи.

"Дуже тяжко грати проти українських команд, поважаю їх. Ми дуже добре зіграли в обороні, вдавалося переходити в атаку, чудова командна робота.

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Тепер зосереджуємося на наступному матчі. Вдячний тим, хто прийшов нас підтримати у Варшаві. Ми маємо воїнів як на полі, так і поза ним. Хочемо перемагати в кожній зустрічі. Проти Фенербахче буде важко, але гратимемо на перемогу", – цитує Ольтру kerkida.net.

Нагадаємо, кияни після двох турів групового етапу Ліги Європи йдуть останніми у квартеті, АЕК завдяки перемозі набрав перші три очки.

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