"Очень тяжело играть против украинских команд, уважаю их. Мы очень хорошо сыграли в обороне, удавалось переходить в атаку, отличная командная работа.

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Теперь сосредотачиваемся на следующем матче. Благодарен тем, кто пришел нас поддержать в Варшаве. У нас есть воины как на поле, так и вне его. Хотим побеждать в каждой встрече. Против Фенербахче будет тяжело, но будем играть на победу", – цитирует Ольтру kerkida.net .

Напомним, киевляне после двух туров группового этапа Лиги Европы идут последними в квартете, АЕК благодаря победе набрал первые три очка.