"Треба впасти – роби це", – Рівалдо несподівано підтримав Неймара

Легендарний форвард, чемпіон світу-2002 Рівалдо висловив підтримку нападнику збірної Бразилії Неймару, якого постійно критикують за симуляції на Мундіалі-2018.

"Неймаре, продовжуй грати так, як завжди. Не хвилюйся щодо коментарів із інших країн, оскільки багато команд вже вилетіли з ЧС-2018 і поїхали додому. Якщо тобі треба зробити фінт чи провести м'яч із дриблінгом – роби це, якщо потрібно забити – забивай. Якщо тобі потрібно впасти після фолу, щоб затримати час для перемоги – роби це.

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Усі так роблять. Ти граєш на чемпіонаті світу, і ти є кумиром тисяч і мільйонів людей. На жаль, є і такі, кому ти не до вподоби. Не знаю, чому так. Рухайся до вершини, вставай після падінь і продовжуй зачаровувати нас своєю грою. Обіймаю, Рівалдо", – написав володар "Золотого м'яча-1999" у своєму Інстаграм.

Нагадаємо, що вже завтра, 6 липня, відбудеться поєдинок Бразилія – Бельгія у чвертьфіналі чемпіонату світу-2018. Початок матчу о 21:00.