toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ Новини ЧС 2018

"Треба впасти – роби це", – Рівалдо несподівано підтримав Неймара

11:11 259 Читать на русском
"Треба впасти – роби це", – Рівалдо несподівано підтримав Неймара
Неймар / Getty Images

Легендарний форвард, чемпіон світу-2002 Рівалдо висловив підтримку нападнику збірної Бразилії Неймару, якого постійно критикують за симуляції на Мундіалі-2018.

"Неймаре, продовжуй грати так, як завжди. Не хвилюйся щодо коментарів із інших країн, оскільки багато команд вже вилетіли з ЧС-2018 і поїхали додому. Якщо тобі треба зробити фінт чи провести м'яч із дриблінгом – роби це, якщо потрібно забити – забивай. Якщо тобі потрібно впасти після фолу, щоб затримати час для перемоги – роби це.

Бразилія – Мексика: Неймар у центрі уваги – конфлікт із Лаюном, який може стати новим мемом

Усі так роблять. Ти граєш на чемпіонаті світу, і ти є кумиром тисяч і мільйонів людей. На жаль, є і такі, кому ти не до вподоби. Не знаю, чому так. Рухайся до вершини, вставай після падінь і продовжуй зачаровувати нас своєю грою. Обіймаю, Рівалдо", – написав володар "Золотого м'яча-1999" у своєму Інстаграм.

Нагадаємо, що вже завтра, 6 липня, відбудеться поєдинок Бразилія – Бельгія у чвертьфіналі чемпіонату світу-2018. Початок матчу о 21:00.

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
до матчу
1
дн
:
7
год
:
16
хв
Бельгія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Рівалдо Бразилія - Бельгія Неймар Неймар Бразилія Бразилія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Кавані не зіграє проти Франції, – ЗМІ
    ЧС 2018 — 00:321165 Кавані не зіграє проти Франції, – ЗМІ
1
дн
:
3
год
:
16
хв
Уругвай
17:00
Франція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук