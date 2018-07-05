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"Надо упасть – делай это", – Ривалдо неожиданно поддержал Неймара

11:11 19 Читати українською
"Надо упасть – делай это", – Ривалдо неожиданно поддержал Неймара
Неймар / Getty Images

Легендарный форвард, чемпион мира-2002 Ривалдо выразил поддержку нападающему сборной Бразилии Неймару, которого постоянно критикуют за симуляции на Мундиале-2018.

"Неймар, продолжай играть так, как всегда. Не волнуйся из-за комментариев из других стран, поскольку многие команды уже вылетели с ЧМ-2018 и поехали домой. Если тебе надо сделать финт или провести мяч с дриблингом – делай это, если нужно забить – забивай. Если тебе нужно упасть после фола, чтобы задержать время для победы – делай это.

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Все так делают. Ты играешь на чемпионате мира, и ты являешься кумиром тысяч и миллионов людей. К сожалению, есть и такие, кому ты не нравишься. Не знаю, почему так. Двигайся к вершине, вставай после падений и продолжай очаровывать нас своей игрой. Обнимаю, Ривалдо", – написал обладатель "Золотого мяча-1999" в своем Инстаграм.

Напомним, что уже завтра, 6 июля, состоится поединок Бразилия – Бельгия в четвертьфинале чемпионата мира-2018. Начало матча в 21:00.

ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия
до матча
1
дн
:
9
час
:
32
мин
Бельгия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Ривалдо Бразилия - Бельгия Неймар Неймар Бразилия Бразилия
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