"Поєдинок з Вірменією був дуже важливим. Виходили тільки здобувати перемогу і зробили це. Попереду також важливий матч, будемо налаштовуватися на максимум.

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Чи здивувало мене те, що забив Тимчик, мій колега по цеху? Не здивувало, бо грали у 5 захисників, а крайні підіймалися вище. У них була змога атакувати простір. Ввімкнувся і забив, молодець. Це завжди плюс, коли захисник може забити. Так і потрібно. Забити за свою головну команду – мрія. Хочу це зробити, як і здобути позитивний результат.

З Шотландією буде багато боротьби, в тому числі й на другому поверсі. Знаємо сильні якості суперника, вивчаємо їх. Не перший раз граємо з командами, які добре діють на другому поверсі. Це не буде для нас несподіванкою, підготуємося. Треба брати реванш", – сказав Забарний у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок за вихід в еліту Ліги націй між Україною та Шотландією відбудеться вже сьогодні, 27 вересня, у Кракові. Початок зустрічі о 21:45.

Україна – Шотландія: анонс вирішального матчу Ліги націй