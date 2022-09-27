"Поединок с Арменией был очень важным. Выходили только одерживать победу и сделали это. Впереди также важный матч, будем настраиваться на максимум.

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Удивило ли меня, что забил Тымчик, мой коллега по цеху? Не удивило, потому что играли в 5 защитников, а крайние поднимались выше. У них была возможность атаковать пространство. Включился и забил, молодец. Это всегда плюс, когда защитник может забить. Так и нужно. Забить за свою главную команду – мечта. Хочу это сделать, как и добыть положительный результат.

С Шотландией будет много борьбы, в том числе и на втором этаже. Знаем сильные качества соперника, изучаем их. Не в первый раз играем с командами, которые хорошо действуют на втором этаже. Это не будет для нас неожиданностью, подготовимся. Надо брать реванш", – сказал Забарный в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, решающий поединок за выход в элиту Лиги наций между Украиной и Шотландией состоится уже сегодня, 27 сентября, в Кракове. Начало встречи в 21:45.

Украина – Шотландия: анонс решающего матча Лиги наций