Цей матч міг би стати чистою формальністю, якби у Глазго наша збірна не зазнала одного з найгірших своїх розгромів за останні років десять. "Синьо-жовті" програвали і з більшими рахунками, але настільки безнадійну й жахливу за змістом гру пригадати важко. Внаслідок того фіаско підопічні Олександра Петракова втратили лідерство в групі, пропустивши Шотландію уперед на одне очко.

Україна – Шотландія: де дивитися матч Ліги націй

Заявлена мета збірної України – повернутись у елітний дивізіон Ліги націй, який ми покинули через несправедливість швейцарського кантона. Для цього необхідно за будь-яку ціну перемагати "тартанову армію". Але чи вдасться взяти реванш? Ось тут маємо великі питання.

Шотландія ефективніша за Україну

Шотландія зібрала дуже серйозну команду. Ми чомусь вважали себе кращими за класом, ігноруючи насиченість складу суперника гравцями АПЛ. Ми думали, шо Україна швидша й технічніша. Саме так було у червні, коли Україна рознесла острів'ян на їхньому полі.

Втім, конкретно в Лізі націй підопічні Стіва Кларка продемонстрували значно вищий темп гри (17,3 пасів/хв проти 16,1), робили на порядок більше дотиків у штрафному (25,3 vs 16,2 за матч), краще працювали на дриблінгу 1-в-1 (16,3 вдалих обведення проти наших 10,6).

Як наслідок – скотти частіше били з меж карного майданчика, мали вищу якість середнього удару й забили більше голів. Інтенсивність при роботі без м'яча у них гірша, але вони компенсують це хорошою позиційною роботою.

Тим не менш, назвати Шотландію набагато сильнішою за Україну було б занадто сміливо. Просто шотландці грамотніше підібрали тактику під наявний підбір виконавців. В червні команда Олександра Петракова перебувала в оптимальній кадровій ситуації й змогла реалізувати дуже складні тактичні механізми, закладені ще при Малдері – а скотти не мали ні якісного "автобусу", ні достатньої кількості гравців у центрі.

В матчі ж у вересні Стів Кларк змінив схему, нівелювавши перевагу українців у опорній зоні. Наш тренерський штаб же, за відсутності кількох ключових виконавців, все одно намагався зіграти за старими лекалами – але навіть повторити той футбол не вдалося. Було занадто багато дивних тактичних рішень та індивідуальних помилок. Потенціал складу не міг бути реалізований, про що детально можете почитати тут.

Схожі проблеми проявлялись в усіх матчах у цьогорічній Лізі націй. Як наслідок, "синьо-жовті" забили 10 голів, з яких 8 пройшли у ворота Вірменії. Олександру Петракову не вдавалося запропонувати щось оригінальне в рамках чужої для нього тактики, а основа збірної не могла відкотитись до старих налаштувань – саме звідси йдуть усі негаразди.

Україна має низку переваг перед матчем-відповіддю

"Ну, все пропало", – подумали ви, коли дочитали до цього абзацу. Не поспішайте заряджати ставки на Шотландію. Сьогодні "тартановій армії" буде не так вже й просто. По-перше, команда підходить до поєдинку в Кракові не в найкращій формі – у важкому матчі з Ірландією скотти зіграли майже тим складом, що і з Україною. При цьому Стів Кларк втратив Тірні й Мактоміная, які були з відривом найкращими у матчі в Глазго.

В той же час, Олександр Петраков у Вірменії провів тотальну ротацію, надавши лідерам відпочинок і перевіривши форму кількох важливих футболістів. Зокрема, мова про Зубкова, Циганкова, Миколенка та Яремчука – вони в повному порядку. Ця четвірка прекрасно проявила себе, взявши участь у кількох забитих голах.

По-друге, футбол збірної України у Глазго не мав проблем, які не можна вирішити оперативно. Тим паче, маючи за плечима досвід першої гри. Не треба бути тактичним генієм, щоб бачити невиразні кондиції Ярмоленка, занадто низьку позицію Мудрика та занадто довгу підготовку атак в глибині.

Очевидно, що сьогодні вже ніхто не замінить Степаненка. В першому матчі "синьо-жовтим" було важко і до перерви, однак Тарас відчутно розвантажував тиск на центральну вісь. Він якісно сканує простір під пресингом і дозволяє Маліновському й Піхальонку виконувати більше роботи в креативній площині.

Шотландці ж за наявності опорника Шахтаря гірше працювали в середині поля, а нині в них ще й Мактоміная немає (хоча Гілмор виглядає небезпечною заміною через хорошу гру в пас).

По-третє, Україна здається більш гнучкою у тактичному плані. Шотландія може працювати за двома моделями, однак 3-4-2-1 погано проявила себе на тлі "синьо-жовтих" у червні, а 4-2-3-1 сильно залежна від якості гравців у ній – і вона все одно неідеальна. Крім того, "тартанова армія" ефективна тільки в ролі команди, яка веде гру й домінує з м'ячем. Оборонятись, як Уельс, вона не здатна.

Якщо у Стіва Кларка щось піде не так, скоттам буде непросто переналаштуватись по ходу зустрічі. Україна в цьому плані цікавіша.

Можна спробувати працювати першим номером у схемі 4-3-3, можна в тій же схемі перейти на модель зі швидкою кількістю перехідних фаз, а можна й закритись та потерпіти, вилітаючи у контратаки. А є ще 3-4-3, яка дуже зручна для Петракова – і яка за певних кадрових перестановок стає досить ефективною. Зокрема, саме в ній "синьо-жовті" порвали Вірменію.

Нюансів у всіх цих тактичних рішень дуже багато. Їх потрібно ретельно продумати й грамотно реалізувати. У червні це вдалося. Чи вдасться зараз? Подивимось. Буде важко, але Україна здатна бити Шотландію.

Кадрова ситуація

У сьогоднішній битві через травми не зіграють Зінченко, Соболь і Коваленко. Крім того, через дискваліфікацію табір покинув Сидорчук, а Трубін перебуває у розташуванні молодіжки. Всі інші футболісти із заявки – в строю.

Величезна інтрига криється навколо схеми збірної України. 3-4-3 непогано проявила себе у Вірменії, але основний склад практично завжди працював у моделі 4-3-3. Навряд чи Олександр Петраков зрадить своїм принципам зараз. В такому випадку практично немає сумнівів щодо центральної трійки – з високою ймовірністю, там знову зіграють Степаненко, Піхальонок і Маліновський.

Зробимо ставку на появу швидкого Тимчика замість Караваєва. Позиції Забарного, Матвієнка, Миколенка й Мудрика не викликають сумнівів, а от з Ярмоленком все значно цікавіше – капітан отримав відпочинок, зігравши у Вірменії всього 20 хвилин, однак навіть тоді не вразив.

Циганков заявив про себе куди переконливіше. Його дуже не вистачало у Глазго, тож зробимо ризиковану ставку на вихід Віктора в основі на правому фланзі.

Яремчук круто проявив себе в основі у Вірменії, а Довбик класно зайшов із заміни. Як показав досвід останніх двох матчів, різниці між ними особливо й немає, але Роман повинен грати тільки з перших хвилин. Ставимо саме на це. Так Україна отримає більше гнучкості.

Шотландія через травму втратила Паттерсона, а ще до зустрічі з Україною випав Робертсон. Мактомінай не зіграє через дискваліфікацію. Серйозні проблеми у Тірні й Хікі – вони отримали пошкодження у матчі з Ірландією, причому Кіран вже відправився у Лондон.

Із заявки випав і основний центрбек Маккена. Взагалі, Стів Кларк скаржився на велику кількість забоїв і мкротравм у своїх підопічних. Також головний тренер збірної Шотландії заявив, що через вірус нападники Дайкс та Адамс почуваються не дуже добре. Фрейзер же захворів ще до гри з ірландцями.

Між тим, Дайкс з подач Фрейзера двічі забивав нам у Глазго, а Че є основним форвардом. Загалом, кадрова ситуація "тартанової армії" виглядає важкою.

Орієнтовні склади на матч Україна – Шотландія

Україна: Лунін – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Циганков, Піхальонок, Маліновський, Мудрик – Яремчук

Шотландія: Гордон – Релстон, Хенлі, Хендрі, Тейлор – Гілмор, Макгрегор – Армстронг, Макгінн, Крісті – Дайкс

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

У першому матчі букмекери вважали фаворитами Шотландію, однак зараз їхній настрій змінився. Тепер нижчі коефіцієнти має Україна. Контори не могли не відреагувати на критичні проблеми Стіва Кларка зі складом – коуч "тартанової армії" поплатився за відсутність ротації у поєдинку з Ірландією, втративши від трьох до шести основних футболістів.

Україна – Шотландія: прогноз на вирішальний матч Ліги націй

Мактомінай, Тірні, Хікі й Адамс були найкращими у матчі з Україною. Великою мірою, саме вони робили різницю у поєдинку на Хемпден-Парк. Гілмор і Гордон виглядають досить перспективною заміною, однак скотти ще й критично втомлені. Діяти весь матч у тій же інтенсивності, плавно набираючи оберти, вже не вдасться.

Україна ж не тільки відпочила, а й провела певну роботу над помилками. У матчі з Вірменією стали менше затягувати з підготовкою атак у глибині – зате стали робити більше дотиків та ударів у штрафному при меншій кількості спроб увійти. Високі позиції фулбеків додали "синьо-жовтим" варіативності в позиційному наступі, а завдяки якісному володінню вдалося зменшити частку єдиноборств – а значить і перехідних фаз.

Були й інші цікаві ходи. Так, це лишень Вірменія, однак Олександру Петракову вдалося подолати проблеми, які виникали у першій грі з цим суперником – і у Лізі націй загалом. Україна явно провела поєдинок з користю, чого не скажеш про важкий футбол шотландців у матчі з Ірландією.

Між тим, навіть демонструючи значно кращий футбол у першому таймі з Україною, "тартанова армія" майже нічого не створила. Так, вона краще відчуває себе у дистрибуції й має вищий темп гри у оптимальному складі, але ці особливості цілком можна нівелювати.

На нашу думку, Україна має все для цього, а Шотландія зараз вразлива, як ніколи. Саме тому ризикнемо поставити на перемогу підопічних Олександра Петракова.

"Нас дуже легко прочавлювали": легенда збірної України – про розгром у Глазго, форму Ярмоленка і повагу до Петракова