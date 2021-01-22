Головний тренер Ворскли Юрій Максимов пожартував із виконання пісень дебютантами полтавського клубу Георгієм Цітаішвілі, Олів'є Тіллем і Амілкаром Коджові на посвяченні в команду.

"Приємно. Не знаю, як з футболом, але в караоке можуть пару раз сходити. Молодці.

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Видно, що Гога поки не готовий. Видно, вдома сидить і не ходить в кабаки. Треба Сані Алієву зателефонувати, щоб кілька раз його в клуб зводив", – сказав Максимов у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Цітаішвілі гратиме у Ворсклі до завершення чемпіонату. У поточному сезоні він провів у складі Динамо всього чотири матчі, результативними діями не відзначався.

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