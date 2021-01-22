Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов пошутил над исполнением песен дебютантами полтавского клуба Георгием Цитаишвили, Оливье Тиллем и Амилкаром Коджови на посвящении в команду.

"Приятно. Не знаю, как с футболом, но в караоке могут пару раз сходить. Молодцы.

Цитаишвили – о переходе в Ворсклу: Возможно, я кому-то в Динамо не понравился

Видно, что Гога пока не готов. Видно, дома сидит и не ходит в кабаки. Надо Сане Алиеву позвонить, чтобы пару раз его в клуб сводил", – сказал Максимов в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Цитаишвили будет играть в Ворскле до завершения чемпионата. В текущем сезоне он провел в составе Динамо всего четыре матча, результативными действиями не отличался.

Динамо било Шахтер Григорчука: Цыганков и 3 легионера дают позитив, дебют 19-летнего украинца, гол бразильца