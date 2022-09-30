Дослідження, проведене страховою компанією Howden, визначило збитки, які отримали клуби через ушкодження своїх гравців.

Результати дослідження були отримані шляхом множення денної вартості заробітної плати гравця на кількість днів, протягом яких він був недоступний через травму. Про це пише Football Italia.

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Якщо подивитися на топ-5 європейських чемпіонатів, загальна кількість травм минулого сезону становить 4810. Це на 20% більше, ніж кількість травм, отриманих гравцями у сезоні 2020/21 (3988). Англійська Прем'єр-ліга отримала найбільшу кількість травм — 1231, що набагато вище за найнижчий показник, французької Ліги 1, у якої була зафіксована лише 691 травма.

Згідно з Howden, в Італії Ювентус найбільше постраждав у фінансовому плані через травми своїх гравців у сезоні 2021/22. Вони коштували туринському клубу 22,6 мільйона євро. Тоді найчастіше у лазареті перебували такі гравці як Федеріко К'єза, Джорджо К'єлліні та Аарон Ремзі.

Нижче у цьому рейтингу Серії А розташувалися Наполі (11,7 мільйона євро) та Мілан (9,76 мільйона євро).

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