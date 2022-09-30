Аллегрі подав до суду на колишню дружину
Массиміліано Аллегрі подав до суду на свою колишню дружину Клаудію Угі за розтрату та порушення сімейних зобов'язань.
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі звинуватив колишню дружину у використанні частини грошей, призначених для їхнього 11-річного сина, у її власних інтересах. У зв'язку з цим тренер Ювентуса вирішив подати на Клаудію Угі до суду за розтрату та порушення сімейних зобов'язань, повідомляє La Stampa.
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Учора прокурор Давиде Претті попросив засудити колишню дружину Аллегрі до одного року та двох місяців позбавлення волі.
Ще у 2017 році Аллегрі погодився платити Угі 10 000 євро на місяць на утримання свого сина, але частина цих грошей нібито використовувалася для оплати університетських витрат доньки Клаудії Уги.
У січні 2021 року тренер Ювентуса просив знизити аліменти до 5000 євро на місяць, але суд відхилив цю пропозицію.
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