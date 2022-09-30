Массиміліано Аллегрі подав до суду на свою колишню дружину Клаудію Угі за розтрату та порушення сімейних зобов'язань.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі звинуватив колишню дружину у використанні частини грошей, призначених для їхнього 11-річного сина, у її власних інтересах. У зв'язку з цим тренер Ювентуса вирішив подати на Клаудію Угі до суду за розтрату та порушення сімейних зобов'язань, повідомляє La Stampa.

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Учора прокурор Давиде Претті попросив засудити колишню дружину Аллегрі до одного року та двох місяців позбавлення волі.

Ще у 2017 році Аллегрі погодився платити Угі 10 000 євро на місяць на утримання свого сина, але частина цих грошей нібито використовувалася для оплати університетських витрат доньки Клаудії Уги.

У січні 2021 року тренер Ювентуса просив знизити аліменти до 5000 євро на місяць, але суд відхилив цю пропозицію.

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