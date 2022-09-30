Исследование, проведенное страховой компанией Howden, определило, что травмы, полученные игроками Ювентуса в прошлом сезоне, обошлись клубу более чем в 20 миллионов евро.

Результаты исследования были получены путем умножения дневной стоимости зарплаты игрока на количество дней, в течение которых он был недоступен из-за травмы. Об этом пишет Football Italia.

Аллегри подал в суд на бывшую жену

Если посмотреть на топ-5 европейских чемпионатов, общее количество травм в прошлом сезоне составило 4810. Это на 20% больше, чем количество травм, полученных игроками в сезоне 2020/21 (3988). Английская Премьер-лига получила наибольшее количество травм — 1231, что намного выше самого низкого показателя, французской Лиги 1, у которой было всего 691 травма.

Согласно Howden, в Италии Ювентус больше остальных пострадал в финансовом плане из-за травм своих игроков в сезоне 2021/22. Они обошлись туринскому клубу в 22,6 миллиона евро. Тогда чаще всего в лазарете находились такие игроки как Федерико Кьеза, Джорджо Кьеллини и Аарон Рэмзи.

Ниже в этом рейтинге Серии А расположились Наполи (11,7 миллиона евро) и Милан (9,76 миллиона евро).

За довгою лірою: від Лібонатті до Каморанезі – найкращі оріунді в історії збірної Італії