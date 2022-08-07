Траоре начебто повідомив керівництво Шахтаря, що хоче перейти до Фенербахче, стверджує Fotomac.

Траоре не збирається покидати Шахтар – на вибір легіонера "гірників" вплинула мама

Доля переходу залежить саме від босів "гірників". Окрім того, турки вестимуть переговори щодо викупу контракту, лише якщо Шахтар погодиться знизити ціну за буркінійця. Цікаво, що Лассіна раніше заявляв, що має намір залишитись у Шахтарі.

Нагадаємо, Траоре перейшов у Шахтар влітку 2021 року за 10 млн євро, але наприкінці вересня серйозно травмувався, і не грав до кінця сезону. Траоре встиг забити 9 голів у 14 матчах.

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