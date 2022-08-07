Траоре может покинуть Шахтер – легионер хочет перебраться к экс-сопернику Динамо в ЛЧ
19:00 - Читати українською
Нападающий Шахтера Лассина Траоре имеет вариант с продолжением карьеры за пределами Украины.
Траоре якобы сообщил руководство Шахтера, что хочет перейти к Фенербахче, утверждает Fotomac.
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Судьба перехода зависит именно от боссов "горняков". Кроме того, турки будут вести переговоры по выкупу контракта только в том случае, если Шахтер согласится снизить цену за буркинийца. Интересно, что Лассина ранее заявлял, что намерен остаться в Шахтере.
Напомним, Траоре перешел в Шахтер летом 2021 года за 10 млн евро, но в конце сентября серьезно травмировался и не играл до конца сезона. Траоре успел забить 9 голов в 14 матчах.
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