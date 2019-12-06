toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ОЛІМПІК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - БРАЙТОН

Челсі скоротили трансферний бан – Лемпард зможе підписувати нових гравців вже у січні

13:18 360 Читать на русском
Челсі скоротили трансферний бан – Лемпард зможе підписувати нових гравців вже у січні
Челсі виграв апеляцію / ВВС

Спортивний арбітражний суд в Лозанні задовольнив апеляцію лондонського Челсі щодо заборони на трансферну діяльність.

В минулому році ФІФА заборонила лондонському клубу підписувати нових футболістів через порушення правил запрошення молодих гравців. За рішенням організації, ця заборона повинна була стосуватися і найближчого трансферного вікна у січні.

Челсі має намір втрутитись у боротьбу за Санчо, щоб замінити екс-хавбека Шахтаря

Однак англійський клуб подав апеляцію, яку задовольнив CAS, інформує офіційний сайт правоохоронного органу. Це означає, що вже на початку 2020-го року Челсі зможе підписувати нових гравців. Також був удвічі скорочений штраф щодо клубу, який тепер становить 273,4 тисячі євро.

Нагадаємо, команда Френка Лемпарда наразі посідає 4 місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Ліверпуля, який лідирує в чемпіонаті, на 14 очок.

Зінченко у дербі Манчестера, свято для Мессі, Баварія проти несподіваного лідера – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Зінченко у дербі Манчестера, свято для Мессі, Баварія проти несподіваного лідера – топ-матчі євровікенду
09:00
3303
Теги
Англія Челсі Челсі Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
30
хв
Шахтар
19:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук