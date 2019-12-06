Челсі скоротили трансферний бан – Лемпард зможе підписувати нових гравців вже у січні

Спортивний арбітражний суд в Лозанні задовольнив апеляцію лондонського Челсі щодо заборони на трансферну діяльність.

В минулому році ФІФА заборонила лондонському клубу підписувати нових футболістів через порушення правил запрошення молодих гравців. За рішенням організації, ця заборона повинна була стосуватися і найближчого трансферного вікна у січні.

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Однак англійський клуб подав апеляцію, яку задовольнив CAS, інформує офіційний сайт правоохоронного органу. Це означає, що вже на початку 2020-го року Челсі зможе підписувати нових гравців. Також був удвічі скорочений штраф щодо клубу, який тепер становить 273,4 тисячі євро.

Нагадаємо, команда Френка Лемпарда наразі посідає 4 місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Ліверпуля, який лідирує в чемпіонаті, на 14 очок.

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