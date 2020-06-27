Трансфер Сідклея обійдеться Корінтіансу у кругленьку суму

Багатостраждальний захисник киян Сідклей, який на правах оренди виступає за Корінтіанс, може виявитись занадто коштовним для бразильського клубу.

Повноцінний трансфер бразильського легіонера Динамо Феррейри Сідклея обійдеться Корінтіансу у 4,4 млн євро, повідомляє видання Central do Timao.

Бразильський тренер пояснив провали Че Че та Сідклея в Динамо

Нагадаємо, Сідклей перейшов у Динамо з Атлетіко Паранаенсе у липні 2018 року, але так і не зміг розкритись тоді ще у команді Олександра Хацкевича – гравець у всіх турнірах лише 23 рази виходив на поле у футболці киян (17 – в УПЛ, 1 – в рамках Кубка України та ще 5 – у Лізі Європи) та забив 1 гол.

Взимку 2020-го Динамо відправило футболіста в оренду з правом викупу у бразильський Корінтіанс, але до паузи на карантин Сідклей не зміг пробитися в основний склад, зігравши лише в шести офіційних матчах. За інформацією джерела, річна оренда коштувала бразильському клубу 2,7 млн ​​реал (майже 440 тисяч євро – прим.). Термін дії угоди з бразильським клубом розрахований до 31 грудня 2020 року.

"Намагаюсь зрозуміти філософію Лобановського": чим у Динамо займається Гільєрмо Самсо і хто він такий?