Трансфер Сидклея обойдется Коринтиансу в кругленькую сумму

Многострадальный защитник киевлян Сидклей, который на правах аренды выступает за Коринтианс, может оказатьсяне по карману бразильскому клубу.

Полноценный трансфер бразильского легионера Динамо Феррейры Сидклея обойдется Коринтиансу в 4,4 млн евро, сообщает издание Central do Timao.

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Напомним, Сидклей перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе в июле 2018 года, но так и не смог раскрыться тогда еще в команде Александра Хацкевича - игрок во всех турнирах лишь 23 раза выходил на поле в футболке киевлян (17 – в УПЛ, 1 – в рамках Кубка Украины и еще 5 – в Лиге Европы) и забил 1 гол.

Зимой 2020-го Динамо отправило футболиста в аренду с правом выкупа в бразильский Коринтианс, но до паузы на карантин Сидклей не смог пробиться в основной состав, сыграв лишь в шести официальных матчах. По информации источника, годовая аренда стоила бразильскому клубу 2,7 млн реал (почти 440 тысяч евро – прим.). Срок действия соглашения с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2020 года.

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