Бразильський тренер пояснив провали Че Че та Сідклея в Динамо

Бразильський екс-тренер ФК Львів Жилмар Тадеу да Сілва назвав причину, яка заважає його співвітчизникам заявити про себе у великих клубах.

"Ну ось Сідклей в Корінтіансі був цілком собі основним, приїхав в Україну, не заграв – всі здивувалися: "А що ж таке?". І я теж не знаю, чому він не заграв і чому набрав вагу. Зараз повернувся, починав грати, але карантин. Буено повернувся до Бразилії, зараз в Сан-Паулу вже виходить на той рівень, який був у нього в Сантосі.

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Щодо Че Че можу сказати наступне: коли він був без команди, без грошей, десь у супермаркеті працював – він дуже хотів грати у футбол. Його в той момент Фернанду Дініз взяв у скромну команду Аудакс. Ось Дініз Че Че і витягнув, дав останній шанс, коли хлопець уже готовий був кидати футбол. Там Че Че себе добре показав і заробив запрошення в Палмейрас на дуже сильну зарплату.

А у наших футболістів так буває – ось ти не мав нічого, а тепер у тебе контракт з великою зарплатою. І все – ти хочеш жити, а не працювати, як раніше. Ти йдеш з поля, а у тебе футболка суха. Уже в підкат не завжди підеш, вже не в кожному матчі захочеш себе перевершити, вже і зима тобі не подобається... І ще багато-багато футболістів у нас таких", – цитує Жилмара SportArena.

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