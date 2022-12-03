Нападнику Динамо Артему Бєсєдіну поки зарано пакувати валізи для переїзду у нову країну.

Турецька преса поширила інформацію, буцімто 26-річний гравець киян вже узгодив контракт зі Сівасспором. Втім, агент нападника Костянтин Нестеренко радить не поспішати.

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"Це неправда. Інтерес є, але до конкретних переговорів справа ще не дійшла", – заявив Нестеренко у коментарі FanDay.

До слова, у поточному сезоні Бєсєдін провів за Динамо 20 матчів у всіх турнірах та віддав один асист. Контракт нападника з киянами розрахований до кінця 2024 року, Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

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