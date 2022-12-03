Нападающему Динамо Артему Беседину пока рано паковать чемоданы для переезда в новую страну.

Турецкая пресса распространила информацию, что 26-летний игрок киевлян уже согласовал контракт с Сивасспором. Впрочем, агент нападающего Константин Нестеренко советует не торопиться.

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"Это неправда. Интерес есть, но до конкретных переговоров дело еще не дошло", – заявил Нестеренко в комментарии FanDay.

К слову, в текущем сезоне Беседин провел за Динамо 20 матчей во всех турнирах и отдал один ассист. Контракт нападающего с киевлянами рассчитан до конца 2024 года, Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

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