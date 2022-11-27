Нападник Динамо Артем Бєсєдін приносить користь киянам – щоправда, не на футбольному полі.

Бєсєдін залишився на лаві запасних у поєдинку Динамо – Металіст 1925, але активно "допомагав" команді в першому таймі.

Марнотратство киян та нереалізований пенальті Циганкова у відеоогляді зустрічі Динамо – Металіст 1925

Оператор вихопив Артема перед початком гри – нападник тримав у руках термос та наливав чай комусь з партнерів. У другому таймі Бєсєдін з'явився вже на полі, але не зміг допомогти забити харків'янам.

Нагадаємо, кияни розійшлись миром з Металістом 1925 – команди так і не забили голів (0:0). Циганков примудрився не реалізувати пенальті.

Динамо розписало нічию з Металістом 1925 – Циганков не забив пенальті, кияни втратили шанс зазимувати на другій позиції