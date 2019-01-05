Транмер Роверс – Тоттенхем – 0:7 – відео голів та огляд матчу

Тоттенхем у матчі 3 раунду Кубка Англії знищив на виїзді Транмер Роверс. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Кубок Англії, 1/32 фіналу

Транмер Роверс – Тоттенхем – 0:7

Голи: Ор'є, 40,55, Льоренте, 48, 71,72, Сон Хин Мін, 57, Кейн, 82

Тоттенхем познущався з Транмер Роверс у Кубку Англії

Тоттенхем в 1/32 фіналу Кубка Англії зустрівся у виїзному матчі з представником Ліги 2 (4 дивізіон) Транмер Роверс. Поєдинок став легкою прогулянкою для гранда англійського футболу, і "шпори" катком проїхались по нижчому за класом супернику, відвантаживши у його ворота 7 м'ячів. Хет-триком відзначився резервіст Фернандо Льоренте, також дубль оформив Серж Ор'є, ще по голу забили Сон Хин Мін та Харрі Кейн.