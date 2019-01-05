Тоттенхем познущався з Транмер Роверс у Кубку Англії

У 1/32 фіналу Кубка Англії Тоттенхем обіграв Транмере Роверс з рахунком 7:0. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Кубок Англії 2018/19, 1/32 фіналу

Транмер Роверс – Тоттенхем – 0:7

Голи: Ор'є, 40,55, Льоренте, 48, 71,72, Сон Хин Мін, 57, Кейн, 82

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У першому таймі гості грали впівсили, але перед перервою Ор'є вивів свою команду вперед.

У другій половині гри Тоттенхем додав обертів та розгромив суперника, завдяки чому виходить у наступний раунд.