Товариські матчі

Віллем ІІ – Ліон – 5:0

Голи: Геркенс, 21, Горнкамп, 24, 32, Бокіла, 48, Додеман, 52

Рейнджерс – Тоттенхем – 1:2

Голи: Чолак, 24 – Кейн, 50, 56

Залаеґерсеґ – Мілан – 3:2

Голи: Убочіома, 2, Мочі, 24, Тайті, 27 – Жиру, 30 (пен), Круніч, 86

Ланс – Інтер – 1:0

Гол: Опенда, 90

Порту – Монако – 2:1

Голи: Таремі, 68, Галену, 71 – Бен-Єддер, 90

Рома – Ніцца – 1:1

Голи: Леміна, 55 (автогол) – Браїмі, 41

Міланські гранди зазнали синхронних невдач, однак фіаско "россонері" виявилось гучнішим. Підопічні Стефано Піолі вийшли на спаринг проти угорського Залаеґерсеґа в сильному складі – в основі з'явилися Жиру, Мессіас, Б. Діас, Ребіч, Флоренці й Тоналі. Втім, вже на 2-й хвилині чемпіон Італії пропустив гол, програвши підбирання після кутового. Вкидання з ауту на 24-й вилилось у другий гол, а могутній дальній удар на 27-й довів рахунок до розгромного.

ПСЖ розгромив чергових японців на зборах – Мбаппе показав 2 розкішні фінти в гольовій атаці

Міланці відіграли один м'яч з пенальті, який реалізував Жиру. В другому таймі тренерський штаб "россонері" оновив увесь склад, однак уникнути поразки італійцям не вдалося – їх вистачило лишень на ефектний гол Круніча перед завершенням зустрічі. 3:2!

Поразка основи Інтера в поєдинку проти Ланса виявилась тривіальнішо. В першому таймі гострішими були французи, в другому перевага була за "нерадзуррі", однак єдиний гол вболівальники побачили аж на 90-й хвилині. Його провів Опенда, замкнувши навіс з кутового красивою підсічкою під дальню стійку. 1:0.

Долю італійців міг повторити і Тоттенхем, який у спарингу з Рейнджерс пропустив на 24-й хвилині внаслідок флангової контратаки з шикарною комбінацією у завершенні. "Шпори", однак, виглядали гостріше за шотландців. Щонайголовніше, у їхньому складі був Кейн – він і вирішив долю зустрічі всього за шість хвилин другого тайму.

На 50-й Харрі увійшов на лівий край штрафного та поцілив у дальню дев'ятку, а на 56-й він розстріляв ворота потужним ударом метрів з 19-ти під ближню стійку. 1:2! Кейн приносить Тоттенхему вольову перемогу.

