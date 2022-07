Товарищеские матчи

Виллем II – Лион – 5:0

Голы: Геркенс, 21, Горнкамп, 24, 32, Бокила, 48, Додеман, 52

Рейнджерс – Тоттенхэм – 1:2

Голы: Чолак, 24 – Кейн, 50, 56

Залаегерсег – Милан – 3:2

Голы: Убочиома, 2, Мочи, 24, Тайти, 27 – Жира, 30 (пен), Крунич, 86

Ланс – Интер – 1:0

Гол: Аппенда, 90

Порту – Монако – 2:1

Голы: Тареми, 68, Галена, 71 – Бен-Эддер, 90

Рома – Ницца – 1:1

Голы: Лемина, 55 (автогол) – Браими, 41

Миланские гранды потерпели синхронные неудачи, однако фиаско "россонери" оказалось громче. Подопечные Стефано Пиоли вышли на спарринг против венгерского Залаэгерсега в сильном составе – в основе появились Жиру, Мессиас, Б. Диас, Ребич, Флоренци и Тонали. Впрочем, уже на 2-й минуте чемпион Италии пропустил гол, проиграв подбор после углового. Вброс с аута на 24-й вылился во второй гол, а мощный дальний удар на 27-й довёл счет до разгромного.

ПСЖ разгромил очередных японцев на сборах – Мбаппе показал 2 роскошных финта в голевой атаке

Миланцы отыграли один мяч с пенальти, который реализовал Жиру. Во втором тайме тренерский штаб "россонери" обновил весь состав, однако избежать поражения итальянцам не удалось – их хватило только на эффектный гол Крунича перед завершением встречи. 3:2!

Поражение основы Интера в поединке против Ланса оказалось тривиальнее. В первом тайме острее были французы, во втором преимущество было за "нерадзурри", однако единственный гол болельщики увидели на 90-й минуте. Его провел Опенда, замкнув навес с углового красивой подсечкой под дальнюю штангу. 1:0.

Судьбу итальянцев мог повторить и Тоттенхэм, который в спарринге с Рейнджерс пропустил на 24-й минуте в результате фланговой контратаки с шикарной комбинацией в завершении. "Шпоры", однако, выглядели острее шотландцев. Что самое главное, в их составе был Кейн – он и решил судьбу встречи всего за шесть минут второго тайма.

На 50-й Харри вошел на левый край штрафной и попал в дальнюю девятку, а на 56-й он расстрелял ворота мощным ударом метров с 19-ти под ближнюю штангу. 1:2! Кейн приносит Тоттенхэму волевую победу.

Nothing beats that feeling of the ball hitting the back of the net. Really enjoyed Ibrox today, had a proper atmosphere. pic.twitter.com/wQtIK1Yjeu