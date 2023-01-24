Нападник Вільяреала Арно Данджума Груневелд змінить клубну прописку. Але гратиме не в Ліверпулі, а в Лондоні.

Евертон мав намір укласти угоду щодо оренди Данджуми. На вихідних гравець пройшов медогляд і чекав підписання контракту. Проте в останню мить Тоттенхем втрутився в перемовини та перехопив гравця.

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Як повідомляє Фабріціо Романо, "шпори" вже остаточно узгодили оренду, яка, ймовірно, міститиме опцію викупу наприкінці сезону. Керівництво Тоттенхема з перших хвилин вважало, що мало шанси зірвати угоду між Евертоном та Вільяреалом. І не прогадало.

Цього сезону 25-річний форвард провів 17 матчів за Вільяреал у всіх турнірах та забив шість голів. З "Жовтою субмариною" Арно Данджума доходив до півфіналу Ліги чемпіонів минулого сезону, де поступився Ліверпулю.

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