Колишній тренер Карпат і скаут Павло Кучеров розповів, що захисник Вірджил ван Дейк мав можливість перейти у Металіст задовго до переїзду у Ліверпуль.

"Коли я працював в Україні, то познайомився з багатьма футбольними людьми, серед них агент Олексій Люндовський. Якось в особистій розмові я йому сказав, що в Нідерландах є непоганий перспективний центральний захисник, якого ще ніхто не знає – Вірджил ван Дейк.

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Я його дуже добре знав з академії Віллем II. На той час він уже був у Гронінгені, ним зовсім ніхто не цікавився. Порекомендував його через Люндовського Металісту. Це було у 2013 році. Але потім у ван Дейка виник варіант із Селтіком. Можливо, шотландський клуб зробив йому пропозицію саме через інтерес Металіста.

Гронінген був готовий продати ван Дейка до харківського клубу за три мільйони, але він не захотів їхати в Україну, тож обрав Шотландію. Він хотів бути якомога ближче до АПЛ", – цитує Кучерова FanDay.

Нагадаємо, Вірджил після Селтіка восени 2015-го став гравцем Саутгемптона, а вже за 2,5 року перебрався у Ліверпуль за рекордні 85 мільйонів євро. Цього сезону провів 24 матчі за мерсисайдців.

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