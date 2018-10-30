Тоттенхем знайшов потенційну заміну Льорісу в Аяксі

Голкіпер Аякса Андре Онана може перебратись на Туманний Альбіон.

Керівництво Тоттенхема націлилось на камерунського воротаря Андре Онана, повідомляє видання Voetbal International.

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22-річний Онана вдало проявляє себе в цьому сезоні, чим і зацікавив провідні клуби Європи.

Камерунець перейшов в Аякс з юнацької академії Барселони три роки тому. В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Онана провів 10 матчів, 8 з яких були "сухими" для воротаря.

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