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Тоттенхем знайшов потенційну заміну Льорісу в Аяксі

11:38 742 Читать на русском
Тоттенхем знайшов потенційну заміну Льорісу в Аяксі
Андре Онана / Фото scoopnest

Голкіпер Аякса Андре Онана може перебратись на Туманний Альбіон.

Керівництво Тоттенхема націлилось на камерунського воротаря Андре Онана, повідомляє видання Voetbal International.

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22-річний Онана вдало проявляє себе в цьому сезоні, чим і зацікавив провідні клуби Європи.

Камерунець перейшов в Аякс з юнацької академії Барселони три роки тому. В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Онана провів 10 матчів, 8 з яких були "сухими" для воротаря.

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Іспанія Тоттенхем Тоттенхем Трансфери Уго Льоріс Уго Льоріс Аякс Аякс Андре Онана Андре Онана Трансфери Чемпіонату Англії
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