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Манчестер Юнайтед виділить Моурінью кругленьку суму на трансфери

29 жовтня 22:50 807 Читать на русском
Манчестер Юнайтед виділить Моурінью кругленьку суму на трансфери
Жозе Моурінью / Фото Reuters

Керівництво Манчестер Юнайтед хоче підкреслити свою довіру до головного тренера клубу Жозе Моурінью.

Під час зимового трансферного вікна Моурінью отримає 100 млн фунтів на підсилення команди, повідомляє видання Guardian.

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На ці кошти головний тренер має намір підписати нового форварда і центрального захисника. Пріоритетом є саме оборонна ланка. Серед кандидатів на підсилення цієї позиції є Харрі Магуайр з Лестера, гравець Тоттенхема Тобі Алдервейрелд та захисник Реала Рафаель Варан.

Нагадаємо, після 10-ти турів чемпіонату Англії манкуніанці знаходяться на 8-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 17 очок.

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