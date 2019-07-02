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Тоттенхем здійснив перший трансфер за півтора року

12:34 1839 Читать на русском
Тоттенхем здійснив перший трансфер за півтора року
Джек Кларк / Фото ФК Тоттенхем

Хавбек Лідса Джек Кларк продовжить кар'єру в Тоттенхемі.

Джек Кларк став першим літнім новачком Тоттенхема, повідомляє офіційний сайт клубу.

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18-річний півзахисник підписав контракт із лондонським клубом до 2023 року. Наступний сезон юний талант проведе на правах оренди в Лідсі, за який і виступав до цього.

Варто відзначити, що це перший трансфер "шпор" за останні 517 днів.

В минулому сезоні Чемпіоншипа Кларк провів 22 матчі, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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Теги
Трансфери Англія Трансфери Чемпіонату Англії Джек Кларк Джек Кларк Тоттенхем Тоттенхем Лідс Лідс
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