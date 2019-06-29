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Тоттенхем запропонував Еріксена Реалу – фінансові апетити "шпор" значно знизились

20:54 48 Читать на русском
Тоттенхем запропонував Еріксена Реалу – фінансові апетити "шпор" значно знизились
Крістіан Еріксен / Фото 90Min

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен все ще має шанси продовжити кар'єру в Мадриді.

Президент лондонського клубу Деніел Леві розмовляв з керівництвом Реала щодо трансферу Крістіана Еріксена, повідомляє Marca.

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За інформацією джерела, функціонер лондонців заявив, що мадридці можуть забирати 27-річного хавбека за 70 млн євро. Чинний контракт данця з "шпорами" розрахований до літа 2020 року і сторони не змогли домовитись щодо його продовження.

"Галактікос" можуть прийняти таку пропозицію, але Еріксен не є їхньою головною ціллю. Першими у шорт-листі Реала перебувають хавбек МЮ Поль Погба та молодий талант Аякса Донні ван де Беек. Якщо ці трасфери зірвуться, то Еріксен отримає шанс приміряти футболку королівського клубу.

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