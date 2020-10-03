Запит "шпор" щодо оборонця Ювентуса Мері Деміраля був відхилений, інформує Goal.

Тоттенхем за крок від трансферу центрфорварда Бенфіки

Жозе Моурінью хотів бачити у своїй команді 22-річного турка, і Тоттенхем нібито пропонував за гравця 30 млн євро. Втім, Ювентус не налаштований відпускати перспективного центрбека, який чудово виступав на початку минулого сезону. Деміраль стане важливою частиною перебудови туринців під керівництвом Андреа Пірло.

Додамо, що у Тоттенхем також сватають Мілана Шкріняра, який різко втратив статус лідера Інтера.

Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ