Запрос "шпор" по защитнику Ювентуса Мери Демиралю был отклонен, информирует Goal.

Тоттенхэм в шаге от трансфера центрфорварда Бенфики

Жозе Моуринью хотел видеть в своей команде 22-летнего турка, и Тоттенхэм якобы предлагал за игрока 30 млн евро. Впрочем, Ювентус не настроен отпускать перспективного центрбека, который прекрасно выступал в начале прошлого сезона. Демираль станет важной частью перестройки туринцев под руководством Андреа Пирло.

Добавим, что в Тоттенхэм также сватают Милана Шкриняра, который резко потерял статус лидера Интера.

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