Тоттенхэм потерпел неудачу в попытке подписать защитника Ювентуса Демираля
06:00 - Читати українською
Тоттенхэм продолжает поиски усиления в центр обороны.
Запрос "шпор" по защитнику Ювентуса Мери Демиралю был отклонен, информирует Goal.
Тоттенхэм в шаге от трансфера центрфорварда Бенфики
Жозе Моуринью хотел видеть в своей команде 22-летнего турка, и Тоттенхэм якобы предлагал за игрока 30 млн евро. Впрочем, Ювентус не настроен отпускать перспективного центрбека, который прекрасно выступал в начале прошлого сезона. Демираль станет важной частью перестройки туринцев под руководством Андреа Пирло.
Добавим, что в Тоттенхэм также сватают Милана Шкриняра, который резко потерял статус лидера Интера.
Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter