Новим претендентом на опального колумбійця став Ньюкасл, стверджує Fichajes.

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Керманич "ірисок" Рафа Бенітес вніс Хамеса в "чорний список" гравців, на яких не розраховує в Евертоні. Оточення хавбека наразі працює над кількома варіантами працевлаштування. Раніше серед претендентів на Хамеса, зокрема, називали мадридський Атлетіко. Тепер у підписанні латиноамериканця особисто зацікавлений коуч Ньюкасла Стів Брюс.

До слова, в сезоні 2020/21 Хамес Родрігес провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

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