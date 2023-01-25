"Шпори" офіційно підтвердили оренду вінгера Арно Данджуми з Вільяреала до кінця сезону. В угоді передбачене право викупу.

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Нідерландець повинен був приєднатись до Евертона і нібито навіть встиг дати інтерв'ю для прес-служби "ірисок". Втім, в останній момент у боротьбу втрутився Тоттенхем. 25-річний Данджума очікувано змінив свій вибір з аутсайдера АПЛ на користь борця за зону Ліги чемпіонів.

У нинішній кампанії вінгер провів 17 матчів за Вільяреал та забив 6 голів. З "Жовтою субмариною" нідерландець сенсаційно доходив до півфіналу минулого розіграшу ЛЧ, де поступився Ліверпулю. Данджума має досвід виступів в Англії, оскільки перед Вільяреалом 2 роки захищав кольори Борнмута.

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