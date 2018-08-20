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Тоттенхем проведе свої перші матчі Ліги чемпіонів на Вемблі

16:21 212 Читать на русском
Тоттенхем проведе свої перші матчі Ліги чемпіонів на Вемблі
Вемблі / Фото sport-arenas

Лондонський Тоттенхем змушений провести перші матчі ЛЧ на легендарному Вемблі, через неготовність домашньої арени.

Тоттенхем домовився з УЄФА і перші матчі нового сезону Ліги чемпіонів проведе на стадіоні Вемблі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Перші домашні матчі "шпор" в новому сезоні ЛЧ заплановані на 17 вересня і 1 жовтня.

Тоттенхем здійснює секретні платежі Футбольній асоціації за оренду Вемблі

Раніше повідомлялося, що відкриття нового стадіону Тоттенхема відкладається через проблеми з системою безпеки.

Клуб планував зіграти перший матч на новій арені проти Ліверпуля 15 вересня, проте змушений перенести поєдинок на той же Вемблі, на якому грав весь минулий сезон.

Відкриття стадіону Тоттенхема відкладене через проблеми з системою безпеки

Теги
Ліга чемпіонів Уемблі Тоттенхем Тоттенхем
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