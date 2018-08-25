Почеттіно не розраховує на відхід гравців з Тоттенхема

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прагне зберегти той склад, який він зараз має.

Цього літа у ЗМІ повідомлялось, що Денні Роуз, Мусса Дембеле та Тобі Алдервейрелд можуть покинути Тоттенхем. Але, як повідомляє goal.com, головний тренер "шпор" Маурісіо Почеттіно не розраховує на продаж футболістів.

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"Я працюю так, ніби всі гравці залишаться тут", – сказав Почеттіно.

Раніше була інформація, що лівий захисник Денні Роуз має великі шанси на перехід у ПСЖ, але головною ціллю французів є Філіпе Луїс з Атлетіко.

Сам Тоттенхем не робив цього літа жодних придбань. Пов'язано це з великими витратами на побудову нового стадіону, відкриття якого відкладено через проблеми з системою безпеки.