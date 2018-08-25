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Почеттіно не розраховує на відхід гравців з Тоттенхема

00:45 32 Читать на русском
Почеттіно не розраховує на відхід гравців з Тоттенхема
Маурісіо Почеттіно / соцмережі

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прагне зберегти той склад, який він зараз має.

Цього літа у ЗМІ повідомлялось, що Денні Роуз, Мусса Дембеле та Тобі Алдервейрелд можуть покинути Тоттенхем. Але, як повідомляє goal.com, головний тренер "шпор" Маурісіо Почеттіно не розраховує на продаж футболістів.

Тоттенхем проведе свої перші матчі Ліги чемпіонів на Вемблі

"Я працюю так, ніби всі гравці залишаться тут", – сказав Почеттіно.

Раніше була інформація, що лівий захисник Денні Роуз має великі шанси на перехід у ПСЖ, але головною ціллю французів є Філіпе Луїс з Атлетіко.

Сам Тоттенхем не робив цього літа жодних придбань. Пов'язано це з великими витратами на побудову нового стадіону, відкриття якого відкладено через проблеми з системою безпеки.

Теги
Англія Тобі Алдервейрелд Тобі Алдервейрелд Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Денні Роуз Денні Роуз Мусса Дембеле Мусса Дембеле
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