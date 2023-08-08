Вінгер Барселони Ансу Фаті може продовжити свою кар'єру на Близькому Сході.

Скрутне фінансове становище "блаугранас" підштовхує керівництво продавати навіть талановиту молодь. Ансу Фаті хоче отримувати більше ігрового часу у складі каталонців, однак Хаві пообіцяти місце в основі гравцю не може.

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Як інформує Deportes Cuatro, вінгер Барселони близький до підписання контракту з Аль-Хілялем. Саудівський клуб та іспанський гранд майже досягли домовленості щодо трансферу Ансу Фаті. За гравцем активно стежив ПСЖ, втім, парижани відмовилися від кандидатури футболіста.

Чинна угода Фаті з Барселоною діє до 2027 року. Вінгер зіграв за каталонців у 109 матчах, в яких забив 29 голів та віддав 10 результативних передач.

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