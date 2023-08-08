Зірка Барселони близький до переїзду в Саудівську Аравію – ПСЖ відмовився від гравця
Вінгер Барселони Ансу Фаті може продовжити свою кар'єру на Близькому Сході.
Скрутне фінансове становище "блаугранас" підштовхує керівництво продавати навіть талановиту молодь. Ансу Фаті хоче отримувати більше ігрового часу у складі каталонців, однак Хаві пообіцяти місце в основі гравцю не може.
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Як інформує Deportes Cuatro, вінгер Барселони близький до підписання контракту з Аль-Хілялем. Саудівський клуб та іспанський гранд майже досягли домовленості щодо трансферу Ансу Фаті. За гравцем активно стежив ПСЖ, втім, парижани відмовилися від кандидатури футболіста.
Чинна угода Фаті з Барселоною діє до 2027 року. Вінгер зіграв за каталонців у 109 матчах, в яких забив 29 голів та віддав 10 результативних передач.
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