Моуринью лично заинтересован в трансфере Забитцера и настаивает на его трансфере, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

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Игрок также выражает желание присоединиться к "шпорам". А вот РБ Лейпциг имеет серьезную причину, чтобы согласиться на продажу игрока: Забитцер получает 6 млн евро в год, что является самой большой зарплатой в клубе. "Быки" не смогут повысить ее при подписании нового соглашения.

К слову, австриец провел 16 матчей в составе РБ Лейпциг в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 3 ассиста.

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