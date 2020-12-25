Вегхорст бажає покинути Вольфсбург, при цьому пообіцявши солідно збагатити "вовків", повідомляє журналіст Крістіан Фальк у своєму твіттері.

Тоттенхем може придбати Забітцера – гравець також зацікавлений у трансфері

За його інформацією, трансфер оцінюється у 35 млн євро, а одним із головних претендентів є Тоттенхем.

Відзначимо, що нідерландець провів 18 матчів у поточному сеозні у складі Вольфсбурга, забивши 13 голів та віддавши 1 асист.

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