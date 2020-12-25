Вегхорст желает покинуть Вольфсбург, при этом пообещав солидно обогатить "волков", сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

Тоттенхэм может приобрести Забитцера – игрок также заинтересован в трансфере

По его информации, трансфер оценивается в 35 млн евро, а одним из главных претендентов есть Тоттенхэм.

Отметим, что голландец провел 18 матчей в текущем сеозни в составе Вольфсбурга, забив 13 голов и отдав 1 ассист.

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