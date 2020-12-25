Тоттенхэм может усилиться звездой Вольфсбурга – "шпорам" придется выложить солидную сумму
22:15 - Читати українською
Форвард Вольфсбурга Ваут Вегхорст может усилить лондонский Тоттенхэм.
Вегхорст желает покинуть Вольфсбург, при этом пообещав солидно обогатить "волков", сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.
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По его информации, трансфер оценивается в 35 млн евро, а одним из главных претендентов есть Тоттенхэм.
Отметим, что голландец провел 18 матчей в текущем сеозни в составе Вольфсбурга, забив 13 голов и отдав 1 ассист.
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