Столична команда без особливих проблем обіграла Ньюкасл в 9 турі Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів і огляд матчу.

АПЛ, 9 тур

Ньюкасл – Челсі – 0:2

Голи: Фернандес, 10 (автогол), Абрахам, 65

Підопічні Френка Лемпарда здобули третю поспіль перемогу в чемпіонаті та п'яту – в усіх турнірах. Лондонці швидко відкрили рахунок у виїзному матчі з Ньюкаслом. Вже на 10-й хвилині Фернандес зрізав м'яч у власні ворота після навісу Маунта.

Челсі впевнено здолав Ньюкасл і очолив АПЛ

По перерві Тімо Вернер розігнав швидку контратаку Челсі та віддав на Абрахама, який зробив рахунок 0:2 і встановив остаточний підсумок гри. "Пенсіонери" набрали 18 очок та очолили турнірну таблицю – щоправда, усі конкуренти свої поєдинки 9 туру ще не зіграли. Ньюкасл перебуває на проміжній 13 позиції, маючи 11 очок.