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Тоттенхем – Манчестер Сіті: прогноз на матч 10 туру АПЛ

27 жовтня 13:49 184 Читать на русском
Тоттенхем – Манчестер Сіті: прогноз на матч 10 туру АПЛ
Тоттенхем – Манчестер Сіті – прогноз на матч 10 туру АПЛ 29.10.2018

Тоттенхем спробує зупинити Манчестер Сіті у 10 турі АПЛ. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч 10 туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенхем – Манчестер Сіті відбудеться 29 жовтня на Вемблі. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Фаворитом матчу букмекери вважають гостей. Фахівці William Hill на перемогу "містян" пропонують коефіцієнт 1,73. Нічия та звитяга Тоттенхема оцінюються майже однаково – 4,20 і 4,40 відповідно.

Авторитетна контора Bwin має схожу думку. Перемога Манчестер Сіті оцінюється коефіцієнтом 1,75, нічия – 4,10, а на перемогу "шпор" контора дає коефіцієнт 4,30.

Центральному матчу 10 туру АПЛ також прогнозують результативність. На тотал більше 2,5 букмекери дають коефіцієнт лише 1,65, а на відповідний тотал менше – 2,33.

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Тоттенхем - Манчестер Сіті: Понеділок 29 жовтня 2018

Тоттенхем
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Манчестер Сіті
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Англія Тоттенхем Тоттенхем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Тоттенхем - Манчестер Сіті букмекери
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