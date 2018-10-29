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Тоттенхэм – Манчестер Сити: прогноз на матч 10 тура АПЛ

27 октября 13:50 260 Читати українською
Тоттенхэм – Манчестер Сити: прогноз на матч 10 тура АПЛ
Тоттенхэм – Манчестер Сити – прогноз на матч 10 тура АПЛ 29.10.2018

Тоттенхэм попытается остановить Манчестер Сити в 10 туре АПЛ. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч 10 тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм – Манчестер Сити состоится 29 октября на Уэмбли. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Фаворитом матча букмекеры считают гостей. Специалисты William Hill на победу "горожан" предлагают коэффициент 1,73. Ничья и победа Тоттенхэма оцениваются почти одинаково – 4,20 и 4,40 соответственно.

Авторитетная контора Bwin имеет похожее мнение. Победа Манчестер Сити оценивается коэффициентом 1,75, ничья – 4,10, а на победу "шпор" контора дает коэффициент 4,30.

Центральному матчу 10 тура АПЛ также прогнозируют результативность. На тотал больше 2,5 букмекеры дают коэффициент только 1,65, а на соответствующий тотал меньше – 2,33.

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Англия10 турУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Манчестер Сити: Понедельник 29 октября 2018

Тоттенхэм
до матча
21
час
:
41
мин
Манчестер Сити
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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Сити Тоттенхэм - Манчестер Сити букмекеры
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