Тоттенхэм – Манчестер Сити: прогноз на матч 10 тура АПЛ

Тоттенхэм попытается остановить Манчестер Сити в 10 туре АПЛ. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч 10 тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм – Манчестер Сити состоится 29 октября на Уэмбли. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Фаворитом матча букмекеры считают гостей. Специалисты William Hill на победу "горожан" предлагают коэффициент 1,73. Ничья и победа Тоттенхэма оцениваются почти одинаково – 4,20 и 4,40 соответственно.

Авторитетная контора Bwin имеет похожее мнение. Победа Манчестер Сити оценивается коэффициентом 1,75, ничья – 4,10, а на победу "шпор" контора дает коэффициент 4,30.

Центральному матчу 10 тура АПЛ также прогнозируют результативность. На тотал больше 2,5 букмекеры дают коэффициент только 1,65, а на соответствующий тотал меньше – 2,33.

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