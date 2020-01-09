toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО СУПЕРКУБОК ІСПАНІЇ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Тоттенхем хоче випередити Манчестер Юнайтед у боротьбі за Семеду

22:24 69 Читать на русском
Тоттенхем хоче випередити Манчестер Юнайтед у боротьбі за Семеду
Нелсон Семеду / Getty Images

Фланговий захисник Барселони Нелсон Семеду має кілька варіантів для продовження кар'єри в чемпіонаті Англії.

Тоттенхем може зробити пропозицію щодо португальця у січні, інформує Sun з посиланням на El Desmarque.

Кейн вилетів до квітня – зірці Тоттенхема знадобиться операція

Жозе Моурінью сподівається підсилити оборону "шпор", зокрема, її правий фланг. Барселона не збирається утримувати Семеду, тому португалець може покинути Камп Ноу взимку. Раніше з'явилась інформація про інтерес до 26-річного латераля з боку Манчестер Юнайтед, однак Тоттенхем планує випередити "червоних дияволів". Орієнтовна ціна оборонця Барселони – 31 млн фунтів.

Семеду провів 20 матчів за клуб у сезоні 2019/20 і зміг відзначитися двома результативними передачами.

Кривдник Шахтаря та сенсація АПЛ – проти каталонського прокляття: чому Барселона ризикує з потенційними трансферами

blog_ava
Михалик влаштував бійку на футзальному турнірі в Луцьку – його команда грала у формі російського клубу
11:10
24944
Теги
Тоттенхем Тоттенхем Трансфери Нелсон Семеду Нелсон Семеду Трансфери Чемпіонату Англії Барселона Барселона Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
7
хв
Шеффілд Юнайтед
22:00
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук