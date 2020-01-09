Тоттенхем хоче випередити Манчестер Юнайтед у боротьбі за Семеду

Фланговий захисник Барселони Нелсон Семеду має кілька варіантів для продовження кар'єри в чемпіонаті Англії.

Тоттенхем може зробити пропозицію щодо португальця у січні, інформує Sun з посиланням на El Desmarque.

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Жозе Моурінью сподівається підсилити оборону "шпор", зокрема, її правий фланг. Барселона не збирається утримувати Семеду, тому португалець може покинути Камп Ноу взимку. Раніше з'явилась інформація про інтерес до 26-річного латераля з боку Манчестер Юнайтед, однак Тоттенхем планує випередити "червоних дияволів". Орієнтовна ціна оборонця Барселони – 31 млн фунтів.

Семеду провів 20 матчів за клуб у сезоні 2019/20 і зміг відзначитися двома результативними передачами.

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