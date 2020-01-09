Тоттенхэм хочет опередить Манчестер Юнайтед в борьбе за Семеду

Фланговый защитник Барселоны Нелсон Семеду имеет несколько вариантов для продолжения карьеры в чемпионате Англии.

Тоттенхэм может сделать предложение по португальцу в январе, информирует Sun со ссылкой на El Desmarque.

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Жозе Моуринью надеется усилить оборону "шпор", в частности, ее правый фланг. Барселона не собирается удерживать Семеду, поэтому португалец может покинуть Камп Ноу зимой. Ранее появилась информация об интересе к 26-летнему латералю со стороны Манчестер Юнайтед, однако Тоттенхэм планирует опередить "красных дьяволов". Ориентировочная цена защитника Барселоны – 31 млн фунтов.

Семеду провел 20 матчей за клуб в сезоне 2019/20 и смог отличиться двумя результативными передачами.

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