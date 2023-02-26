Михайло Мудрик починає в запасі другий тур поспіль, як і легендарний для суперник кореєць Сон, котрий тиждень тому добив Вест Хем голом із заміни. Матч, як і онлайн-трансляція Тоттенхем – Челсі на "Футбол 24", стартує о 15:30. Грем Поттер хотів би перервати 4-матчеву серію без перемог. Історично у попередні сезони "шпори" були доволі зручним суперником для "синіх", зокрема і на своєму стадіоні. Цікаво, що команда Конте в АПЛ 2022/23 ще жодного разу не грала внічию у рідних стінах (8 перемог і 4 поразки). Де дивитися матч Тоттенхем – Челсі онлайн? Гру транслює Setanta Sports.

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В основі "синіх" після поразки від Саутгемптона свої місця зберегли тільки 5 виконавців (Кепа, Кулібалі, Чілвел, Енцо Фернандес і Феліш). Натомість Аспілікуету, Бадіашиля, Ковачіча, Маунта, Мадуеке та Датро Фофана замінили Джеймс, Сілва, Лофтус-Чік, Стерлінг, Зієш та Хаверц. Тоттенхем здивував не лише другою поспіль банкою Сона. Бен Девіс, чий асист став переможним у попередній лондонській дербі проти ВХЮ, зберігає своє місце лівого вінгбека, знову залишаючи Перішіча в запасі.