Михаил Мудрик начинает в запасе второй тур подряд, как и легендарный для соперника кореец Сон, неделю назад добивший Вест Хэм голом с замены. Матч, как и онлайн-трансляция Тоттенхэм – Челси на "Футбол 24", стартует в 15:30. Грэм Поттер хотел бы прервать 4-матчевую серию без побед. Исторически в предыдущие сезоны "шпоры" были довольно удобным соперником для "синих", в том числе и на своем стадионе. Интересно, что команда Конте в АПЛ 2022/23 еще ни разу не играла вничью в родных стенах (8 побед и 4 поражения). Где смотреть матч Тоттенхэм – Челси онлайн? Игру транслирует Setanta Sports.

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В основе "синих" после поражения от Саутгемптона свои места сохранили только 5 исполнителей (Кепа, Кулибали, Чилуэлл, Энцо Фернандес и Фелиш). В свою очередь Аспиликуэту, Бадиашиля, Ковачича, Маунта, Мадуэке и Датро Фофана заменили Джеймс, Силва, Лофтус-Чик, Стерлинг, Зиеш и Хаверц. Тоттенхэм удивил не только второй подряд банкой Сона. Бен Дэвис, чей ассист стал победным в предыдущем лондонском дерби против ВХЮ, сохраняет свое место левого вингбека, снова оставляя Перишича в запасе.