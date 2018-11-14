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Челсі можуть заборонити здійснювати трансфери – чергові деталі розслідування Football Leaks

14:09 575 Читать на русском
Челсі можуть заборонити здійснювати трансфери – чергові деталі розслідування Football Leaks
ФК Челсі

Лондонському Челсі загрожує покарання у вигляді заборони на здійснення трансферів.

Челсі може бути серйозно покараний за порушення правил підписання контрактів з неповнолітніми футболістами, повідомляє Mediapart із посиланням на нові звіти Football Leaks.

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Наразі ФІФА розглядає відразу 19 переходів, пов'язаних з Челсі, при цьому в 14 випадках справа стосується неповнолітніх футболістів. Лондонський клуб активно намагається довести відсутність своєї вини.

Якщо ж вина Челсі в спробі обману ФІФА буде доведена, то англійський клуб може бути покараний забороною на трансфери на наступні чотири трансферних вікна, а також значним грошовим штрафом.

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